Osnabrück holt Offensivspieler Conteh

Der VfL Osnabrück hat Offensivspieler Christian Conteh verpflichtet. Der 23-Jährige stand zuletzt bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an den Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen. Über die Vertragslaufzeit machte der Aufsteiger am Donnerstag keine Angabe.