Tour de France 2023: Gigantenduell mit Überraschung und gelbem Trikot - Vingegaard und Pogacar unter sich

Pogacars Verlobte war am Vortag beim Giro d‘Italia donne schwer gestürzt und musste aussteigen. Auch die deutsche Giro-Heldin Antonia Niedermaier war in den Sturz verwickelt. Für sie war das Rennen ebenfalls beendet.

Vinbgegaard löste dennoch Boras diesmal chancenlosen Australier Jai Hindley an der Spitze der Gesamtwertung ab - auch Emanuel Buchmann fiel zurück.

Pogacar ehrlich: „Dann hätten wir einpacken können“

Am Vortag hatte UAE-Kapitän Pogacar noch Zeit auf den dänischen Titelverteidiger verloren. Diesmal griff der Slowene kurz vor dem Ziel nach 144,9 km auf 1355 m Höhe in Cauterets-Cambasque entscheidend an und gewann mit 24 Sekunden Vorsprung auf Jumbo-Star Vingegaard. „Wäre es gelaufen wie gestern, hätten wir einpacken können und nach Hause gehen. Glücklicherweise hatte ich gute Beine“, sagte Pogacar und fügte hinzu: „Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Moment für den Angriff gewesen ist.“