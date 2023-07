FC Bayern & Harry Kane: Giovane Elber fände Transfer "einfach nur geil!“ Vergleich mit Guardiola-Verpflichtung

Der Transfer-Poker beim FC Bayern um Harry Kane bewegt auch Giovane Elber. Der Ex-Stürmerstar der Münchner fühlt sich an alte Zeiten erinnert - und an Pep Guardiola.

„Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil“, sagte Giovane Elber bei Sky. Und fügte an: „Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans.“