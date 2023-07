Sargeras, der Zerstörer - Der Titan des Hexenmeisters exklusiv vorgestellt!

Am 1. August erscheint mit „TITANEN“ die neuste Erweiterung für Hearthstone. SPORT1 stellt den gleichnamigen legendären Diener des Hexenmeisters vor. Ist „Sargeras, der Zerstörer“ Meta-Material?

Sargeras: Board-Kontrolle mit implementiertem Reset-Knopf

Wie schon bei den bisher veröffentlichten Titanen steht die Fähigkeit auf der Karte Sargeras in direktem Zusammenhang mit den drei Fähigkeiten, von denen er zusätzlich pro Zug eine aktivieren kann.

Bei Betreten des Schlachtfeldes, öffnet der legendäre 9-Mana-kostende-6/12er-Diener in typischer Dämonen-Manier ein Portal - genannt „ Der Wirbelnde Nether“ - , das jeden Zug zwei 3/2er-Wichtel herbeiruft. Die drei Extra-Fähigkeiten interagieren mit diesem Nether :

"In die Leere!" - Eine von drei Fähigkeiten von Sargeras, dem Zerstörer.

Punkt 1: Ein kompletter Boardclear ist für jeden Spieler „nice to have“. Die Frage bei diesem hier ist allerdings, ob bei der Aktivierung auch Sargeras selbst in den Nether gezogen und damit vernichtet werden würde. Sollte dies der Fall sein, gäbe es ab dem Zeitpunkt, wenn „In die Leere!“ genutzt wird, keine Möglichkeit mehr, in den folgenden Zügen „Inferno!“ und „Legioninvasion!“ zu nutzen, falls diese Fähigkeiten noch offen gewesen wären.