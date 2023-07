Schwimm-DM: Märtens und Gose holen Gold zum Auftakt

Die Europameister Isabel Gose und Lukas Märtens sind erfolgreich in die deutschen Schwimm-Meisterschaften gestartet. Nachdem sich das Paar am Donnerstagvormittag mit der Mixed-Staffel des SC Magdeburg den Titel über 4x200 m Freistil gesichert hatte, gewann Märtens am Nachmittag in Berlin auch über 200 m Rücken (1:58,26 Minuten). Gose holte Gold über 1500m Freistil (15:56,80 Minuten).