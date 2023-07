Formel-1-Fahrer erwarten Proteste in Silverstone

Rekordweltmeister Lewis Hamilton betonte in den Medienrunden am Donnerstag seine Unterstützung "für friedlichen Protest, aber im Sinne aller bitte nicht auf der Strecke". Es seien, so Hamilton weiter, 100 zusätzliche Sicherheitskräfte zur Überwachung des knapp sechs Kilometer langen Silverstone Circuit im Einsatz.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr in Silverstone, als Aktivisten der Organisation "Just Stop Oil" sich in der ersten Runde auf die Strecke gesetzt hatten, äußerte auch McLaren-Fahrer Lando Norris Bedenken. "Das war damals sehr egoistisch", sagte Norris: "Man denke nur an die Folgen für alle, wenn etwas passiert. Es ist wirklich dumm, das Leben aller in Gefahr zu bringen, wenn Autos mit 300 km/h auf der Strecke unterwegs sind."