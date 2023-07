AEW: Herbe Hiobsbotschaft für den WWE-Konkurrenten

Anzeige

Die Einschaltquoten für die neue, um CM Punk herum aufgebauten Samstagsshow Collision, sind in den USA innerhalb kurzer Zeit auf ein Niveau gesunken, das Ligaboss Tony Khan beunruhigen muss.

Seit drei Wochen ist die neue Show von WWE-Konkurrent AEW auf Sendung - und sie steht frühzeitig unter verschärftem Beobachtungsdruck.

Die am Mittwoch veröffentlichten US-Fernsehquoten für das Samstagsformat Collision, bei dem Topstar CM Punk im Zentrum steht, haben schlechte Nachrichten für die Promotion von Tony Khan mit sich gebracht. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

AEW Collision mit CM Punk: Quote fällt nach drei Folgen stark

Innerhalb von 14 Tagen ist das Rating in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen von 0,33 auf 0,13 gefallen. Insgesamt stürzte die Zahl der Zuschauer, die den Sender TNT einschalteten, von 816.000 auf 452.000.

Zwar war zu erwarten, dass die Quote der Premierenepisode nicht zu halten sein würde. Das Niveau der jüngsten, dritten Episode aber muss die Ligaverantwortlichen beunruhigen.

Der auf ökonomische Themen spezialisierte Wrestling-Journalist Brandon Thurston (Wrestlenomics) verwies bei Twitter darauf, dass auf demselben Sendeplatz auch Spielfilmwiederholungen einen ähnlichen Quotenertrag erzielten - bei weit geringerem finanziellen Aufwand für den Partnersender.

Die Quote für Collision bewegte sich auch im selben Bereich wie die AEW-Freitagsshow Rampage, die intern deutlich weniger Priorität hat als die Hauptshow Dynamite, wo das Rating vergangene Woche doppelt so hoch war: Mit dem Erfolg von Collision steht und fällt einiges mehr in Bezug auf den bald auslaufenden TV-Vertrag mit Warner Media Discovery und auch den Betriebsfrieden rund um die Personalie CM Punk. (Übler Egomane? Oder genialer Gigant? Das steckt hinter dem Dauer-Wirbel um CM Punk)

Konkurrenzdruck am Samstag dauerhaft hoch - auch durch WWE

Bei der aktuellen Episode von Collision war Punk erstmals nicht im Ring im Einsatz, sie hatte zudem indirekte Konkurrenz durch WWE: Der Event Money in the Bank in London lief wegen der Zeitverschiebung in den USA zwar am Nachmittag (und über den Streamingdienst Peacock statt im TV), könnte den Bedarf für einen Teil der anvisierten Zielgruppe aber dennoch gedeckt haben.

Es ist kein Ausnahmefall, dass die Konkurrenz für Collision hart sein wird: Neben den monatlichen WWE-Großevents gibt es an den Samstagabend auch regelmäßige Box-, UFC- und Football-Übertragungen, die es AEW auch in den kommenden Monaten schwer machen werden.