Wimbledon: Deutscher Qualifikant mit dem nächsten Coup

Im Vorjahr scheiterte Marterer in der zweiten Runde © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Maximilian Marterer erreicht mit einer überzeugenden Vorstellung erstmals die dritte Runde in Wimbledon - nun steht der Nürnberger allerdings vor einer hohen Hürde.

Der Nürnberger Tennis -Profi Maximilian Marterer hat erstmals die dritte Runde in Wimbledon erreicht.

Der 28-Jährige, der sich in London als 170. der Weltrangliste schon durch die Qualifikation gekämpft hatte, besiegte am Donnerstag mit einer weiteren überzeugenden Vorstellung den US-Amerikaner Michael Mmoh 7:5, 7:6 (7:5), 6:4.

Wimbledon: Marterer nun vor hoher Hürde

In der dritten Runde bekommt es Marterer mit dem an Position 23 gesetzten Kasachen Alexander Bublik zu tun, der zuletzt beim Rasenturnier in Halle/Westfalen triumphiert und dabei im Halbfinale Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) bezwungen hatte.