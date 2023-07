Tour de France kurios: Radsport-Macher beschäftigen Penisbild-Übermaler

Die Tour de France ist am 1. Juli zum 109. Mal gestartet. Dadurch hat auch „Penis-Polizei“ wieder einiges zu tun. Es ist der wahrscheinlich ungewöhnlichste Job im Radsport.

Dancoisne und Gautriand kontrollieren mit ihrem Kleintransporter vorab die Streckenabschnitte und dekorieren dabei immer wieder nicht jugendfreie Kunstwerke um, die von Spaßvögeln dort hinterlassen worden sind . Dabei müssen sie auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Schmierereien werden beispielsweise in Eulen, Fahrräder oder andere, harmlose Symbole verwandelt.

Tour de France: „Zirka alle hundert Meter sind männliche Genitalien“

Ein Beitrag des niederländischen TV-Senders NOS hat die Arbeit der beiden soeben dokumentiert, porträtiert wurden sie jüngst auch von dem Magazin Pedale - das deutlich macht, dass der Job Dancoisne und Gautriand ziemlich in Atem hält.

„Als der Laster losfährt, springt einem der Penis in unzähligen Formen und Farben ins Auge“, heißt es in der Reportage: „Zirka alle hundert Meter sind dort männliche Genitalien, manchmal auch im Formationsflug,“ 2016 schaffte es ein Riesenpenis in die TV-Übertragung - zum Ärger der Veranstalter, die bei dem international vermarkteten Produkt auf allerlei Sitten Rücksicht nehmen müssen.