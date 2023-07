HBL führt Videobeweis zur kommenden Saison ein

Ab der kommenden Saison wird in der Handball-Bundesliga (HBL) der Videobeweis zum Einsatz kommen!

„Ich finde es in strittigen Situationen angebracht, wenn man diese technischen Möglichkeiten hat. Man muss aber erst mal sehen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Es muss sich erst mal alles einspielen“, sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen bei SPORT1.

Baur: „Für unsere Sportart nicht gut“

Der 46-Jährige warnt vor einer zu häufigen Anwendung: „Wenn das Spiel zu sehr zerpflückt wird und die Schiedsrichter schauen sich alle fünf Minuten eine Szene an, dann muss man darüber sprechen“.

Was verhindert werden müsse, „ist, dass Trainer und Spieler bei strittigen Situationen ständig den Videobeweis fordern. Dass Akteure permanent das Bildschirmzeichen machen, sollte man im Keim ersticken. Das wäre für unsere Sportart nicht gut“, gab Markus Baur zu bedenken.

Es könne „zum Beispiel passieren, dass Spieler einen Treffer am Kopf des Gegenspielers als gar nicht so schlimm empfinden, wenn dieser zu tief geht, und dann nach Sichtung des Bildmaterials doch vom Feld fliegen“, erläuterte Baur.

Kein VAR in der HBL

Eine Challenge durch die Trainer, wie zuletzt beim Final Four der Champions League, ist nicht vorgesehen.

Videobeweis feiert beim Supercup seine Premiere

Der Videobeweis kann unter anderem für folgende Entscheidungen zurate gezogen werden: Tor oder kein Tor, schwerwiegende und unfaire Aktionen, Disqualifikationen oder den Spielausgang verändernde Situationen in den letzten 30 Sekunden.

Der Videobeweis, der bei Welt- und Europameisterschaften sowie anderen Handball-Wettbewerben bereits in der Vergangenheit eingesetzt wurde, wird auf HBL-Ebene im Rahmen des Supercups seine Premiere feiern. Diesen tragen am 23. August in Düsseldorf der deutsche Meister THW Kiel und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen aus.