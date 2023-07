"Tragischer Unfall" - Millwall-Besitzer Berylson tot nach Unfall

John Berylson kommt mit seinem Auto von der Straße ab - mit fatalem Ausgang. Der Klub-Besitzer des FC Millwall verstirbt noch am Unfallort.

Wie der Londoner Zweitligist bestätigte, starb der 70-Jährige bei einem „tragischen Unfall“. Auf der Vereins-Homepage hieß es weiter: „John, der letzten Monat 70 Jahre alt wurde, ist am Dienstagmorgen bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.“

Nach Polizeiangaben war der US-amerikanische Geschäftsmann in Falmouth (Massachusetts) mit seinem Range Rover von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Eingetroffene Rettungskräfte und Feuerwehr versuchten zwar noch, Berylson aus dem Wrack zu schneiden, der jedoch noch am Unfallort verstarb.

Die Sun zitierte einen Polizisten, dessen Angaben zufolge Berylson in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sich daraufhin überschlug und erst in einer Schlucht an einem Baum zum Stehen kam.