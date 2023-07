Wegen Geld und CL-Reform: FA Cup soll reformiert werden

Demnach sollen die Wiederholungsspiele nach Unentschieden zur Saison 2024/25 abgeschafft werden. Auch sei geplant, die Partien in den ersten Runden nicht mehr am Wochenende, sondern unter der Woche auszutragen. Das Finale des altehrwürdigen Pokalwettbewerbs, das bislang wie das DFB-Pokal-Endspiel an einem eigenen Wochenende ausgetragen wird, könnte auf ein normales Wochenende mit Ligaspielen verlegt werden.