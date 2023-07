"Durchlaufverein": Hinteregger kritisiert Krösche - und träumt von Rückkehr zu Eintracht Frankfurt

Hommage an die 1980er: Das ist das neue Eintracht-Trikot

Martin Hinteregger übt scharfe Kritik an der sportlichen Führung von Eintracht Frankfurt um Sportvorstand Markus Krösche.

Glasner und Krösche? „Happy waren die nicht immer miteinander“

Zur Trennung der Eintracht von Trainer Oliver Glasner hat Hinteregger ebenfalls eine klare Meinung: „Ich habe ja schon bisschen was von der Beziehung zwischen Markus Krösche und Oli mitbekommen. Ganz happy waren die beiden nicht immer miteinander.“

Dennoch würde Hinteregger eines Tages gerne wieder in Frankfurt tätig sein: „Es wäre mein absoluter Traum, bei der Eintracht als Trainer zu arbeiten. Am besten mit Alex Meier zusammen. Wenn es nur im Kinderbereich wäre, ist das auch für mich absolut okay.“

Fußball spielt Hinteregger aktuell nur noch in seinem Heimatort Sirnitz - in der fünften Liga in Österreich.