Tour de France: War diese Attacke schon die Vorentscheidung ums Gelbe Trikot?

„Ich war überrascht, dass Pogacar mir nicht folgen konnte“: War Jonas Vingegaards Tiefschlag bei der ersten Pyrenäen-Etappe ein Fingerzeig, dass der zweimalige Tour-Sieger in diesem Jahr chancenlos ist?

Seit dem Grand Depart im Baskenland war der zweimalige Tour-de-France -Champion mit guten Beinen und guter Laune aufgefallen, der Tiefschlag in den Pyrenäen machte dem Gelb-Favoriten aber sichtlich zu schaffen.

Pogacar über Vingegaard: „Was für ein Angriff“

"Jonas Vingegaard war zu schnell am Col de Marie Blanque. Er war wirklich sehr stark. Was für ein Angriff", sagte Pogacar. 1:04 Minuten hatte der Slowene am Mittwoch auf der ersten Pyrenäenetappe nach Laruns auf Titelverteidiger Vingegaard verloren.