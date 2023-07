Anzeige

"Was ist mit mir passiert?": Ehemaliger Premier-League-Sieger packt aus Ex-Premier-League-Sieger packt aus

Chelseas neue Hoffnung in London angekommen

Robin Hieke

2016 wurde er noch sensationell Premier-League-Sieger mit Leicester City. Sieben Jahre später ist Danny Drinkwater vereinslos und kämpft um eine neue Chance.

Danny Drinkwater hat eine harte Zeit hinter sich.

Sieben Jahre ist es her, dass sich Leicester City völlig überraschend zum Premier-League-Sieger geworden ist. Mit dabei: Drinkwater. Der Engländer kam in 35 von 38 Spielen in der Meistersaison zum Einsatz und steuerte elf Tore bei. Nach diesem Erfolg wechselte er für 35 Millionen Pfund zum FC Chelsea.

Anzeige

In seiner Zeit bei den Blues kam der heute 33-Jährige jedoch nie richtig zum Zug. Neben lediglich 23 Einsätzen wurde er insgesamt viermal verliehen. Ende Juni letzten Jahres trennte er sich vom FC Chelsea und ist seitdem vereinslos. Sein letztes Pflichtspiel? Eine 0:1-Niederlage gegen West Brom am 30. April 2022, als er auf Leihbasis für die damalige Meistermannschaft FC Reading in der Zweitklassigkeit spielte.

Danny Drinkwater und der FC Chelsea: Ein Missverständnis

Drinkwater packt aus

Jetzt, knapp ein Jahr später sprach er bei SPORTbible erstaunlich ehrlich über seine Leidenszeit. „Ich lebte im Zentrum von London. Ich war alleine. Ich hatte viele Dinge am Laufen. Das passiert vielen jungen Leuten. Der einfachste Weg ist, einfach auszugehen und Spaß zu haben, in eine Bar gehen und trinken. Am Ende des Tages löst man damit aber nichts. Man überspielt es nur“, sagte Drinkwater.

Zudem fügte er an: „Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Was ist mit mir passiert? Habe ich so viel verspielt, dass ein größeres Team mich nicht mehr kostenlos aufnehmen will?‘“ Den Grund für sein Scheitern kann sich Drinkwater allerdings nicht richtig erklären: „Es ist schwer zu sagen, wo es schief gelaufen ist.“

Drinkwater „brennt“ auf Comeback

Nach zwölf Monaten Fußball-Pause will der dreimalige englische Nationalspieler wieder zurück auf den Platz. „Ich sitze hier und drehe Däumchen. Ich warte nur auf etwas, das mich begeistert und brenne einfach darauf, mich wieder zu engagieren“, betonte Drinkwater. Dabei kann sich der zweimalige Premier-League-Sieger insbesondere zwei Szenarien vorstellen.

Einerseits kommt eine Rückkehr zur alten Liebe Leicester City in Frage. „Ich würde gerne zurückgehen. Ich möchte wieder ein Teil der Geschichte sein und ihnen helfen, dorthin zurückzukehren, wo sie hingehören“, so Drinkwater. Vergangene Saison ist der Sensations-Meister von 2016 in die zweite englische Liga abgestiegen.

Wiedersehen mit N‘Golo Kanté?

Andererseits ist für Drinkwater auch ein Wiedersehen mit N‘Golo Kanté, seinem kongenialen Mittelfeldpartner aus der Meistersaison, vorstellbar. „Wenn ich wieder mit Kanté zusammenarbeiten würde, weiß die Mannschaft, dass sie dort eine Premier-League-Erfolgsformel hat“, meinte der 33-Jährige.