Tour de France 2023: "In der Form seines Lebens" - Ein Deutscher sorgt für Furore

Kaum ein Rad-Profi sorgt derzeit für so viele Schlagzeilen wie Phil Bauhaus. Dabei zeigt der deutsche Sprinter, dass er sich sportlich nicht zu verstecken braucht.

Bei seiner ersten Teilnahme an der Tour de France hat Phil Bauhaus direkt von sich reden gemacht.

Der Sprinter, der bis dato nicht durch große Erfolge auf sich aufmerksam gemacht hat, kratzte gleich zweimal am Tagessieg „Ich denke, dass ich bewiesen habe, dass ich zu Besten gehöre“, schildert er der dpa .

Eine Tatsache, die sich in diesem Jahr noch ändern könnte - zumindest, wenn es nach Jörg Jaksche geht. Im Gespräch mit SPORT1 zeigte sich der ehemalige Rad-Star optimistisch. „Wenn er die Tour bis zum Ende durchfährt, dann hat er vielleicht die Chance, noch ein Rennen zu gewinnen. Viele Sprinter werden nämlich nicht das Ende der Tour sehen.“ Daher wünsche er dem Mann aus Bocholt „ganz viel Glück“.

Ex-Greipel-Motor führt Bauhaus zum größten Erfolg

Generell hat der 28-Jährige noch nicht so viele Erfolge in seiner Laufbahn eingefahren. Erst 20 Etappensiege stehen auf seiner Habenseite, drei davon auf der World Tour.

Dabei hatte er für drei Jahre einen sehr prominenten Anfahrer an seiner Seite: Marcel Sieberg. Gemeinsam kamen sie 2019 zu Bahrain-Merida, jetzt Bahrain-Victorious, und fuhren den ein oder anderen Sieg ein.

Kein Wunder, dass der Sprinter voll des Lobes über seinen Teamkollege war, als dieser seine Karriere 2021 beendete. „Ich schulde dir sehr viel. Du hast in jeder Sekunde an mich geglaubt. Diese drei Jahre habe ich für den Rest meines Lebens“, schrieb Bauhaus.

Bauhaus schockt Démare und Co.

2013 trat er dann erstmal auf internationaler Bühne in Erscheinung, als er bei der Bulgarien-Rundfahrt eine Etappe gewann - damals noch in den Diensten des drittklassigen Team Stölting. 2015 ging er zur zweitklassigen Bora-Equipe, ehe er zwei Jahre später den Sprung auf die World Tour schaffte.

In seiner Debüt-Saison für das damalige Team Sunweb gelang ihm bei der Critérium du Dauphiné, die als Generalprobe für die Tour de France gilt, ein Achtungserfolg.

Auf der fünften Etappe ließ er die gesamte Weltklasse-Elite um Arnaud Démare, Alexander Kristoff und Pascal Ackermann stehen und holte sich seinen ersten Sieg im Herren-Bereich. „Es ist nicht so, dass ich ein Neuling bin. Ich habe alle schon geschlagen“, sagte Bauhaus, der bisher erst dreimal an einer der drei großen Rundfahrten teilgenommen hat, dem SID .

Bauhaus bekommt saftige Strafe bei der Tour de France

Er hat also schon bewiesen, dass er im hochbrisanten Massensprint bestehen kann, auch wenn er auf der vierten Tour-Etappe in den Augen der Rennleitung etwas über die Stränge schlug .

„Bei der Tour ist es auf den letzten 40, 50 Kilometern immer ein ‚War on wheels‘, wie man so schön sagt. Da wird immer mit harten Bandagen gekämpft“, erklärte Jaksche im SPORT1-Interview die schwierige Aufgabe seines Landsmanns. „Außerdem hat der Athlet bei der Tour immer viel Druck. Da geht es für die Teams um sehr viel wie Vertragsverlängerungen und Sponsoren. Bei der Tour herrscht so einfach mehr Risiko und da können solche Strafen, besonders bei den Sprintern, schon mal vorkommen.