Bundesliga: Nico Schulz wird vom BVB für Gespräche freigestellt - Ziel ist ein Wechsel im Sommer

Kontroverser BVB-Neuzugang! An ihm scheiden sich die Geister

Seit vier Jahren steht der ehemalige Nationalspieler Nico Schulz beim BVB unter Vertrag. Dortmund will den Verteidiger gerne loswerden. Jetzt wurde er für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt.

Am Mittwoch fand auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund die Leistungsdiagnostik statt. Der frühere Nationalspieler und Wechselkandidat Nico Schulz fehlte allerdings. Wie kicker und Sky melden, soll der Verein den 30-Jährigen freigestellt haben, um Gespräche mit anderen Vereinen zu führen.

Für den BVB stand der gebürtige Berliner in der Bundesliga nur 40 Mal auf dem Platz und erzielte dabei ein einziges Tor. Bis 2024 steht Schulz jedoch noch in Dortmund unter Vertrag und kostet den Verein jährlich 5,5 Millionen Euro. Um ihn von der Gehaltsliste streichen zu können, würden die Verantwortlichen den 30-Jährigen laut Bild in diesem Sommer sogar ablösefrei ziehen lassen.