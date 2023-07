FC Bayern: Sarpreet Singh mit Transfer zu Hansa Rostock - "Freue mich auf neues Kapitel"

„Mit Sarpreet Singh haben wir einen technisch sehr versierten Spieler unter Vertrag genommen, der sich in der offensiven Zentrale zuhause fühlt und uns mit seiner Spielintelligenz neue Impulse verleihen wird. Er hat seine Qualität in der Zweiten Liga bereits unter Beweis gestellt und wird unserem Spiel noch mehr Variabilität verleihen“, sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter.

FC Bayern: Sarpreet Singh wechselt zu Hansa Rostock

„Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel in meiner Karriere und künftig für die Traditionsverein und in diesem fantastischen Stadion zu spielen. Bislang hatte ich nur die Erfahrung gegen Hansa anzutreten, daher kann ich es kaum erwarten, nun für Hansa aufzulaufen“, so Singh, der bei Hansa die Rückennummer 28 tragen wird.

Der neuseeländische Nationalspieler, der in den vergangenen beiden Spielzeiten als Leihspieler für Zweitligist Jahn Regensburg auflief, war zuletzt in der Saison 2020/21 16-mal für die Reserve der Bayern im Einsatz.

„Wir bedanken uns bei Sarpreet für seinen Einsatz für den FC Bayern. Vor allem in der Spielzeit der Drittligameisterschaft hatte er großen Anteil am Erfolg der Mannschaft“, wird Halil Altintop, Sportlichter Leiter am FC Bayern Campus, auf der FCB-Homepage zitiert. „Auch bei seinen Leihstationen konnte er seine Qualitäten immer wieder andeuten – gerade in seiner ersten Regensburg-Saison hat Sarpreet einen großen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet.“