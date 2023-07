Tour de France: Bora-hansgrohe gewinnt 5. Etappe - Vingegaard hängt Pogacar ab

Bei der 5. Etappe der Tour de France sorgt das deutsche Team Bora-hansgrohe gleich in mehrfacher Hinsicht für ein Glanzstück in den Pyrenäen. Auch Titelverteidiger Vingegaard steht im Fokus.

Als der Traum von Gelb für Bora-hansgrohe wahr geworden war, fiel Jai Hindley seinem famosen Helfer Emanuel Buchmann mit einem Freudenschrei in die Arme.

Der „fliegende Australier“ hat dank des nimmermüden „Emu“ die erste Pyrenäen-Etappe der 110. Tour de France gewonnen und an einem Fabeltag für das deutsche Radsport-Spitzenteam auch die Gesamtführung übernommen.

„Das ist unglaublich, mir fehlen die Worte“, sagte der 27 Jahre alte Hindley, der nach spektakulären 162,7 km mit den Kletterpartien am Col de Soudet (höchste Kategorie) und über den schwierigen Col de Marie-Blanque (1. Kategorie) in Laruns mit 32 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Ciccone triumphierte. „Ich war sehr überrascht, dass ich mich in der Gruppe wiederfand. Ich bin da irgendwie reingerutscht und wollte Spaß haben“, beschrieb Hindley seinen Coup und fügte hinzu: „Hinten sah ich das Feld nicht mehr und dann dachte ich, lass uns ein Rennen haben.“