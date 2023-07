Wimbledon: Maria in Runde 1 schon gescheitert - kein nächster deutscher Tennis-Traum

Tatjana Maria scheitert in Wimbledon bereits in der ersten Runde. Für die letztjährige deutsche Halbfinalistin kommt gegen eine Rumänin das bittere Aus.

Im Vorjahr überraschend im Halbfinale, diesmal gleich draußen: Tatjana Maria ist bei den 136. All England Championships in Wimbledon bereits in der ersten Runde gescheitert.