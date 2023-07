FC Bayern mit wichtiger Zukunftsentscheidung - Jochen Sauer bleibt Chef am Campus

Der FC Bayern setzt am eigenen Campus weiter auf Jochen Sauer.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, bleibt Sauer weiter der starke Mann am FC Bayern Campus. Der Vertrag des 50-Jährigen, der am Campus als Direktor Nachwuchsentwicklung tätig ist, wurde verlängert. Über Angaben zur Vertragslaufzeit machte der FCB keine genauen Angaben.

Damit trägt Sauer nun noch mehr Verantwortung beim FC Bayern. Bisher war er seit der Gründung des Campus im Jahr 2017 hauptverantwortlich für die Talententwicklung in der eigenen Talentschmiede.

Dreesen: Sauer für Campus unerlässlich

Und diese will Bayern nun noch mehr nach vorne treiben. „Der FC Bayern Campus ist ein zentraler Baustein unserer Planungen, und wir streben hier künftig eine noch engere Vernetzung sowie eine stärkere Durchlässigkeit an. Es sollen noch mehr Talente des FC Bayern den Sprung in den Profifußball schaffen - idealerweise natürlich bei uns“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.