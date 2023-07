Aufstieg zu Frankfurts Sportdirektor: So arbeitet der Nagelsmann-Kumpel

Timmo Hardung gibt „Vollgas“ bei Eintracht Frankfurt

Der Mann, der in seinen ersten Jahren vor allem als Kumpel von Trainer Julian Nagelsmann bekannt geworden ist, kann sich in dieser gehobenen Position endgültig freischwimmen und eigene Akzente setzen. Hardung spricht von einer „großen und spannenden“ Aufgabe: „Ich habe dadurch eine Führungsrolle, bei der ich Vollgas geben werde. Der Verein hat nicht jene finanziellen Möglichkeiten wie einige Konkurrenten, wir müssen immer wieder wach und kreativ sein. Dabei bin ich gefordert.“

So holte Hardung US-Talent Aaronson zur Eintracht

Vor allem der Wintertransfer von US-Talent Paxten Aaronson ist sein Deal gewesen . Bei SPORT1 sprach Hardung voller Stolz über „seine“ Entdeckung: „Paxten haben wir initial über unsere Datensuche gefunden. Danach haben die Scouts ihn genauer unter die Lupe genommen und analysiert, wie er spielt. Seine Intensität sowie Spielweise gefielen uns, weshalb wir uns einige seiner Auftritte in der MLS und bei der U20-Nationalmannschaft live angeschaut haben. Der gute und professionelle Kontakt zu Philadelphia Union und Ernst Tanner ermöglichte uns auch eine Trainingsvisite. Das ist nicht üblich in der Branche.“

Neben dem Daten-Scouting gibt es auch weiterhin Live-Eindrücke

Die Ausschnitte sollten verdeutlichen, welche Möglichkeiten Aaronson in der Mainmetropole fußballerisch hat: „Wir wollen schnellen Fußball spielen, hoch attackieren und rasant von Defensive in Offensive umschalten. Ich habe ihm dafür verschiedene Szenen gezeigt, die unsere Philosophie verdeutlichen.“

So entscheidend also die Scouting-Plattform Wyscout, wo sich in Sekundenschnelle Videos von Spielern anschauen lassen, und Daten auch sind, sie ersetzen den Live-Eindruck nicht vollständig. Dennoch ist die Gewichtung eine andere als unter Vorgänger Ben Manga, der in seinen sechseinhalb Jahren bei der Eintracht stets in den Stadien der Welt unterwegs war und in zweiter Instanz auf Daten zurückgriff. Ob das neue System ähnlich erfolgreich wird, muss die Zukunft zeigen.