Eintracht Frankfurt tütet Transfer-Coup ein

Der Wechsel des ablösefreien Tunesiers von der Dom-Stadt in die Main-Metropole sei fix, berichtete Sky am Mittwoch. Demnach bekommt der 28-Jährige bei der Eintracht einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.

SPORT1 kann bestätigen, dass es am Dienstagabend ein Treffen zwischen Sportvorstand Markus Krösche, Sportdirektor Timmo Hardung und der Skhiri-Seite in Frankfurt.

Schon am Mittwoch soll der Tunesier seinen Medizincheck bei der Eintracht absolvieren.

Skhiri hat sich von Fans des 1. FC Köln verabschiedet

„Nach vier sehr emotionalen Jahren, die ich an eurer Seite erlebt habe, ist es nun Zeit auf Wiedersehen zu sagen“, schrieb der am Mitwoch: „„Mein Vertrag endet in diesem Sommer. Wir haben bereits mit dem Klub gesprochen, meine Ambitionen sind bekannt. Mein Wunsch ist es, etwas Neues zu probieren und neue Ziele zu erreichen.“