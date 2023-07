Meister Neapel startet gegen Aufsteiger Frosinone

Meister SSC Neapel startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Frosinone Calcio in die neue Saison der italienischen Serie A.

Meister SSC Neapel startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Frosinone Calcio in die neue Saison der italienischen Serie A. Die Spielzeit beginnt wie die Fußball-Bundesliga am Wochenende um den 19./20. August. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.