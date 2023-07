Startschuss: Fischer will Spielern "auf den Sack gehen"

Am Donnerstag reist Union ins Kurztrainingslager nach Bad Saarow, das am Sonntag endet. Ein zweites Camp steht vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel (Österreich) auf dem Plan. Das erste Pflichtspiel folgt in der ersten DFB-Pokalrunde am 13. August beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf. Am Wochenende darauf startet Union gegen den FSV Mainz 05 in die Bundesliga-Saison, ehe im September die Premiere in der Champions-League-Gruppenphase folgt.