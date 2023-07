Stürmer Tomas vierter Neuzugang bei den Wölfen

"Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Für die Schwaben kam der Angreifer in 47 Einsätzen zu acht Toren, beim VfB verzichtete man auf die Kaufoption für Tomas.