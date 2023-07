BVB-Comeback! Dortmund-Legende Marcel Schmelzer zurück auf dem Trainingsplatz

Marcel Schmelzer ist wieder für den BVB aktiv - allerdings nicht in gewohnter Rolle. Der 35-Jährige schaut sich auf einem neuen Gebiet bei Borussia Dortmund um.

Bei der U17 assistiert Schmelzer dem neuen Cheftrainer Marco Lehmann und soll an der Seite des 40-Jährigen seine ersten Erfahrungen als Trainer sammeln.

Am Dienstag stand er auf dem Trainingsgelände in Brackel erstmals in seiner neuen Funktion auf dem Feld.