Brasiliens Fußballerinnen setzen Zeichen für Menschenrechte

Starkes Statement für Menschenrechte von Brasiliens Fußball-Frauen: Das Ensemble um die WM-Rekordtorschützin Marta reiste am Mittwoch zur WM in Australien und Neuseeland in einem Flieger mit den Spruchbändern „Keine Frau sollte gezwungen werden, ihren Kopf zu bedecken“ und „Kein Mann sollte dafür gehängt werden, dass er das sagt“ an.