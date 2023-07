Gewitter wirbelt Trainingsplan der DFB-Frauen durcheinander

Die für Mittwochvormittag geplante Trainingseinheit in Herzogenaurach musste aufgrund des Wetters kurzfristig abgesagt und in den Nachmittag verlegt werden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Auf dem "Homeground" von Partner adidas bereiten sich die Vize-Europameisterinnen auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Am Freitag (20.30 Uhr/ARD) steht in Fürth noch ein Länderspiel gegen den WM-Neuling Sambia an, vier Tage später reist die DFB-Auswahl nach Sydney.