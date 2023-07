Kanadischer Eishockey-Verband ernennt erstmals Präsidentin

Der skandalgeplagte kanadische Eishockey-Verband Hockey Canada hat in Katherine Henderson erstmals eine Frau zur Präsidentin ernannt. Nach sieben Jahren an der Spitze des nationalen Curling-Verbandes wird sie ihr Amt bei Hockey Canada am 4. September antreten, wie der Verband am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. „Die Zukunft des Eishockeysports ist grenzenlos“, sagte Henderson.