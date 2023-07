FC Bayern: Der Beginn einer neuen Abwehr-Ära

Adieu, les Bleus? Bayerns Abwehr wird nach den erwarteten Abgängen von Lucas Hernández und Benjamin Pavard stark an französischem Einfluss verlieren. Dafür dürfte den Rekordmeister bald noch mehr italienische Verteidigungskunst prägen.

Bayern Münchens französische Abwehr ist bald Geschichte. Lucas Hernández‘ Wechsel zu Paris Saint-Germain ist so gut wie durch . Benjamin Pavard kokettiert schon seit dem Winter mit einem Abschied.

Tanguy Nianzou ist längst weg, und der in Lyon geborene Bouna Sarr hat wohl auch keine Zukunft bei den Bayern. Bleibt nur noch Dayot Upamecanco.

Aber auch der 24 Jahre alte Innenverteidiger, der noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist, könnte sich nach SPORT1 -Informationen spätestens im kommenden Jahr einen Wechsel vorstellen.

In Bayerns Defensive bahnt sich also eine tiefgreifende Wende an. Hernández und Pavard kamen als Weltmeister nach München, holten 2020 den Henkelpott, den größten Titel im Vereinsfußball. Beide haben sich bei Bayern verdient gemacht. Egal ob Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel sie trainierte, das Franko-Gespann war hinten drin gesetzt.