UEFA schließt Osasuna aus Conference League aus - Klub übt Kritik und wehrt sich

Mega-Party! So wild feiern die West-Ham-Fans den Euro-Coup

Den CA Osasuna holt seine eigene Vergangenheit auf brutale Art ein: Der baskische Traditionsklub wird von der UEFA aus der Conference League gestrichen. Der Verein geht direkt in die Gegenoffensive.

Die UEFA greift knallhart gegen einen spanischen Klub durch, doch dieser will nicht klein beigeben!

CA Osasuna wird in der kommenden Saison von der UEFA Conference League und allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Dies entschied die Berufungskommission der UEFA am Dienstag, wie der spanische Erstligist selbst mitteilte.

Manipulationsskandal von 2014 fällt Osasuna auf die Füße

Der Grund für Osasunas Verbannung liegt beinahe zehn Jahre zurück: In der Saison 2013/14 hatten sich mehrere Verantwortliche des Vereins der Spielmanipulation schuldig gemacht.

Das Urteil der UEFA-Kommission ist die Bestätigung der Strafe, die die UEFA in erster Instanz bereits vor knapp zwei Wochen ausgesprochen hatte. Die CA-Bosse waren umgehend gegen den Ausschuss in Berufung gegangen, doch die UEFA bleibt hart.

„Die Gründe für die Entscheidung der Berufungskommission, Osasuna auszuschließen, werden dem Verein in den kommenden Tagen mitgeteilt“, heißt es in dem Schreiben des La-Liga-Klubs .

Osasuna contra UEFA: „Falsche Botschaft an die Fußballwelt“

Doch der Verein aus Pamplona will die Begründung der UEFA nicht abwarten und spart nicht an Kritik am Kontinental-Verband!