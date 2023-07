Deutsche Radsport-Sensation: Niedermaier holt Etappensieg bei Giro d'Italia donne

Antonia Niedermeier feiert einen sensationellen Sieg beim Giro d‘Italia donne. Zum ersten Mal in ihrer Karriere gewinnt die 20-Jährige eine Etappe bei der prestigeträchtigen Rundfahrt - und wird im Anschluss emotional.

Radsport-Deutschland hat am Dienstag jeden berechtigten Grund zur Freude.

Nicht nur raste der 28-jährige Phil Bauhaus bei der Tour de France in einem sagenhaften und sturzdurchzogenen Schlussspurt auf das Podest, auch konnte Antonia Niedermaier bei der Giro d‘Italia donne, der Frauenversion des italienischen Klassikers, einen sensationellen Erfolg feiern.

Die Bad Aiblingerin setzte sich überraschend nach 105,6 Kilometern auf der Königsetappe der diesjährigen Rundfahrt gegen alle Favoritinnen durch – zum ersten Mal in ihrer Karriere konnte sie sich eine Etappe bei einem Radklassiker sichern. „Ich bin noch so jung und kann es noch nicht realisieren“, freute sich Niedermaier, die zum ersten Mal überhaupt beim Giro antrat.

Niedermaier widmet Etappensieg verstorbener Oma

„Dieser Sieg ist für meine Großmutter! Sie ist in diesem Jahr gestorben, sie war eine der vertrautesten Personen von mir“, fügte die 20-jährige sichtlich gerührt an.

Niedermaier vom Team Canyon-SRAM setzte bereits Kilometer vor dem Ziel und mit zwei noch ausstehenden Berggipfeln die entscheidende Ausreißerattacke und behielt ihren Vorsprung bis in Ziel.

Lediglich die in der Gesamtwertung führende Annemiek van Vleuten wurde der Deutschen auf den letzten Metern noch einmal gefährlich und fuhr bis auf neun Sekunden heran. „Ich habe bis zum Ende gezweifelt, ob ich es schaffen würde, erst an der Ziellinie war ich mir sicher, es ist so ein großartiges Gefühl“, sagte Niedermaier.