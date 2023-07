Barca-Boss glaubt an Super League & Teilnahme an der Champions League

Dem Camp Nou geht's an den Kragen

Barca-Präsident Joan Laporta zeigt sich weiterhin optimistisch, was die Zukunft der Super League angeht. Zudem sieht er eine Besserung mit der Liga.

Dennoch will Barca-Präsident Joan Laporta die mögliche Revolution längst noch nicht aufgeben. Das hat er am Rande eines Termins der spanischen Liga noch einmal deutlich gemacht.

Dabei sieht er seinen Verein in einer wichtigen Rollen zwischen den beiden Parteien. „Es ist gut, dass Barca dabei ist, denn wir können als Brücke für den Dialog zwischen der UEFA und den Vereinen der Superliga dienen“, erklärte Laporta.

Laporta glaubt an CL-Teilnahme von Barcelona

Darüber hinaus sieht er seinen Klub auf einem guten Weg. So habe sich die Kommunikation mit La Liga deutlich verbessert. „Menschen und Organisationen durchlaufen verschiedene Phasen in ihrem Leben und glücklicherweise befinden wir uns jetzt in einer guten Phase mit La Liga“, berichtete er.