FC Bayern: Der Coup, den kaum jemand mitbekam

Dass er nach nur wenigen Spielen in dieser Altersklasse noch im selben Jahr in die U19 hochgezogen werden sollte, hätte man zum Zeitpunkt des Wechsels ebenso wenig erwartet wie die Tatsache, dass er schon eine Saison später – als 17-Jähriger - sein Debüt für die Profis der Bayern geben sollte.

Musiala stellt mehrere Alters-Rekorde beim FC Bayern auf

Doch Musialas Entwicklung ging so rasant vonstatten, dass sich die Beobachter schnell an immer neue Rekorde des gebürtigen Stuttgarters gewöhnt hatten.

Bei den Bayern wurde er mit gerade mal 17 Jahren jüngster Bundesliga -Debütant und jüngster Torschütze – sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League.

Auf Musiala aufmerksam wurden die Bayern schon 2018 bei einem Länderturnier in Paris. „Jamal hat damals schon Fähigkeiten gezeigt, die er jetzt auch in der Bundesliga zeigt. Er hat mit seinem unglaublichen Ballgefühl beeindruckt“, sagte Bayerns damaliger Chefscout Marco Neppe bei Sky .

Keine Eile bei der Vertragsverlängerung

Dabei hatte er schon als 13-Jähriger für die englische U15-Nationalmannschaft gespielt, selbst in der U21 spielte er noch für das Land, in das er als 7-Jähriger zusammen mit seiner Familie einreiste.

„Jamal war bei unserer ersten Begegnung sehr schüchtern und sprach kein Englisch. Aber am Ende sprach sein Talent für ihn“, sagte Musialas erste Trainerin in der U7, Wai Wan, bei Spox .

Musiala-Entdecker: „Eines Tages wird er den Ballon d‘Or gewinnen“

An Herausforderungen wird es dem 20-Jährigen in der nächsten Zeit dennoch nicht mangeln.

Musiala: „Wir haben in England andere Dinge gelernt“

„Wir haben in England in der Jugend andere Dinge gelernt als in Deutschland. Es war individueller, man hat mir immer gesagt: ‚Play with freedom‘ (engl.: Spiele mit Freiheit). Das habe ich für mich mitgenommen, und das wird immer bei mir bleiben“, hatte Musiala bei einer DFB-Pressekonferenz im Vorfeld der WM in Katar gesagt.