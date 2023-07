Wimbledon: Die legendäre Rivalität des "Guten" Stefan Edberg gegen den "Bösen" Boris Becker

Das legendäre Endspiel des 102. Turniers im All England Tennis Club sollte der Auftakt einer Trilogie zwischen dem exzentrischen „Bum-Bum-Boris“ und dem zurückhaltenden Schweden werden - und jährt sich zum 35. Mal.

Nie danach standen sich in Wimbledon die gleichen zwei Spieler in drei aufeinanderfolgenden Jahren im Finale gegenüber. Von 1988 bis 1990 prägten Becker und Edberg das ruhmreichste Tennisturnier der Welt.

Eine legendäre Rivalität der Tennis-Welt

Der Blick, 35 Jahre zurück, offenbarte das Bild zweier Weltklasse-Spieler, damals waren beide fest in die Top 10 der Weltrangliste etabliert. Obwohl es nie eine Feindseligkeit zwischen den beiden Tennis-Stars gab, entwickelte sich beim ersten Wimbledon-Finale so etwas wie eine legendäre Rivalität zwischen ihnen.

Das Spiel von Gut gegen Böse

„Es braucht dieses Duell des Ruhigen und Smarten mit dem Wilden und Verrückten - auch wenn das Image mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Ohne diese beiden Pole will niemand zugucken: Borg war gut, Connors böse, Lendl war gut, McEnroe böse. Diese Spieler haben das Spiel für uns großgemacht, sie haben den Boom ausgelöst“, erklärte der „Schweiger von Västervik“ damals, wie Edberg liebevoll genannt wurde.

Wegen starkem Regen, wie er auch am Dienstag in Wimbledon vorherrscht und Alexander Zverev weiter auf seine Erstrundenpartie warten muss, wurden an jenem Finalsonntag im Sommer 1988 nur fünf Aufschlagspiele gespielt.