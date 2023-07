BBL: "Wackelkandidaten" um Basketball-Meister Ulm erfüllen Lizenzauflagen

Die Basketballer können planmäßig Ende September mit 18 Klubs in die neue Saison der Bundesliga starten.

Spielplan BBL: Meister Ulm eröffnet gegen Chemnitz

Das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit am 27. September (Mittwoch) bestreiten Titelverteidiger Ulm und die Niners Chemnitz. An den beiden nachfolgenden Tagen wird der erste Spieltag komplettiert.

Am Wochenende vor dem Saisonauftakt (23./24. September) steht die Pokal-Vorrunde auf dem Programm. Die Play-off-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit haben dafür ein Freilos. Weitere Pokaltermine sind das Achtelfinale (14./15. Oktober) und das Viertelfinale (9./10. Dezember). Die "Final Four"-Endrunde ist für den 17./18. Februar vier Wochen nach Ende der Hinrunde in der höchsten deutschen Spielklasse (21. Januar) terminiert.

Das Rennen in der Punktrunde um die Play-off-Plätze wird spätestens am 34. und letzten Hauptrunden-Spieltag am 12. Mai entschieden sein. Fünf Tage später beginnt die K.o.-Phase mit dem Viertelfinale. Als letztmöglicher Termin für die Entscheidung über die Meisterschaft im Play-off-Finale ist im Rahmenterminkalender der 17. Juni eingetragen.