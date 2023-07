Bauhaus Dritter - Philipsen triumphiert bei Sturzspektakel

In unmittelbarer Nähe zur Stierkampf-Arena des Kurortes Dax war die zweite Flachetappe der Tour zuvor gestartet. 181,8 km ohne größere Herausforderungen galt es zu überwinden. In östlicher Richtung rollten die 174 verbliebenen Fahrer durch den rugbyverrückten Südwesten der Grande Nation.

Dank der einzigen Sprintwertung des Tages an der Radsport-Wallfahrtsstätte Notre-Dame des Cyclistes kam 88 km vor dem Ziel zumindest ein bisschen Würze ins Rennen. Montags-Etappensieger Philipsen behielt die Oberhand und spurtete zu 20 Punkten im Kampf ums Grüne Trikot. Bauhaus, der am Vorabend mit seiner verpassten Chance gehadert und offensiv formuliert hatte, einen Etappensieg zu jagen, hielt sich hingegen zurück.

Der sehnliche Wunsch nach einer Fluchtgruppe, die Tempo in die müde Angelegenheit brachte, erfüllte sich wenig später. Die Franzosen Benoit Cosnefroy und Anthony Delaplace erbarmten sich und zwangen die Sprinterteams, sich zu formieren. So richtig interessant wurde es für die Zuschauer dennoch erst auf den letzten 20 km, als die Spitzengruppe wieder eingeholt war und das Finale begann.

Spektakel von Beginn an versprechen die kommenden Tage. Nachdem der Kampf der Topfavoriten Pogacar und Vingegaard am Auftaktwochenende erstmals entbrannt war, dürfte es in den Pyrenäen zum nächsten Schlagabtausch kommen. Am Mittwoch wartet mit dem Col de Soudet der erste Anstieg der höchsten Kategorie auf die Fahrer, tags darauf geht es über die legendären Col d‘Aspin und Col du Tourmalet zur ersten Bergankunft nach Cauterets-Cambasque.