Transfermarkt: Ex-Bayern-Star Daley Blind vor Spanien-Wechsel

Daley Blinds Zeit beim FC Bayern München verlief enttäuschend. Nun soll der Niederländer kurz vor einem Engagement in Spanien stehen.

In der Rückrunde bestritt der Verteidiger vier Spiele in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal. Nach nur einem halben Jahr endet die Zusammenarbeit wieder - und Blind soll es nun nach Spanien ziehen.

Wie die Bild am Dienstag vermeldete, stehe der Niederländer kurz vor einer Unterschrift beim spanischen Klub FC Girona. In Katalonien soll Blind am Donnerstag den Medizincheck absolvieren, ehe er einen Zweijahresvertrag unterschreiben wird.