Wimbledon: Matches von Zverev, Maria und Niemeier abgesagt

Der nicht enden wollende Regen bleibt das große Problem für das Wimbledon-Turnier 2023. Nun fällt auch Zverev dem Wetter zum Opfer. Sein Match am Dienstag wird gestrichen.

Bei den 136. All England Championships in Wimbledon sind wegen des anhaltenden Regens am Dienstagnachmittag zahlreiche Matches abgesagt worden.