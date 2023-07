FIFA-Nachfolger legt los! Das sind die ersten Bilder zu EA Sports FC

Kaum ist die FIFA-Reihe, wie wir sie kennen, Geschichte, schon legt EA Sports FC (EA FC) so richtig los! Nur wenige Tage nach der offiziellen Trennung vom Weltfußballverband startet der Videospielgigant in die Promo-Phase.

FIFA-Nachfolger EA Sports FC: Wird das Gameplay besser denn je?

Die in FIFA 22 eingeführte Technologie erhielt in FIFA 23 mit Hypermotion 2 ein Upgrade und sollte für noch mehr Realismus sowie Authentizität sorgen. In EA Sports FC scheint das Ganze nun auf das nächste Level gehoben zu werden - und zwar durch Hypermotion V!

Innerhalb der EA-Sports-Community herrscht nach wie vor Verwirrung angesichts der neuen Bezeichnung, da weiterhin unklar ist, ob das „V“ lediglich eine Abkürzung des Wortes „Volumetric“ darstellt, was der offizielle Name des Nachfolgers sein wird, oder für die römische Zahl fünf steht, was ein umfangreiches Upgrade bedeuten könnte. Gerüchten zufolge sei EA nämlich einen sehr großen Schritt in Sachen Gameplay gegangen.