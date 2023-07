Mit Mühe, dann souverän: Wimbledon Titelverteidigerin Rybakina mit Auftaktsieg

Souverän in die nächste Runde gekommen: Jelena Rybakina © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Titelverteidigerin Jelena Rybakina hat bei den 136. All England Championships nach anfänglichen Problemen die zweite Runde erreicht.

Vor den Augen von Roger Federer, der vor 20 Jahren seinen ersten von acht Titeln in Wimbledon gefeiert hatte, siegte die Kasachin am Dienstag gegen Shelby Rogers (USA) 4:6, 6:1, 6:2. Rybakina war bei den French Open in Paris wegen einer Viruserkrankung vor ihrem Drittrundenmatch ausgestiegen.