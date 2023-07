Rund 500 Fans beim öffentlichen Training der DFB-Frauen

Das öffentliche Training der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ruft reges Interesse und große Begeisterung hervor. Am Dienstag strömen zahlreiche Fans nach Herzogenaurach um ihre Idole vor der WM in Action zu sehen.

Mit einem öffentlichen Training in Herzogenaurach haben die deutschen Fußballerinnen die WM-Vorfreude ihrer Fans geschürt. Rund um die Einheit vor etwa 500 Zuschauerinnen und Zuschauern am Dienstagnachmittag im Adi-Dassler-Stadion schrieben Kapitänin Alexandra Popp und ihre Mitspielerinnen fleißig Autogramme.

Letzter Test in Fürth: Der DFB-Countdown bis zur WM

Mit ihrem zweiten Trainingslager auf dem „Homeground“ des Partners adidas bereiten sich die Vize-Europameisterinnen derzeit auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Am Freitag (20.30 Uhr) steht in Fürth die Generalprobe gegen den WM-Debütanten Sambia an.