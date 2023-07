LEC: Vitality krachend gescheitert! G2 überholt FNATIC

Stark gestartet, stark nachgelassen

In der gesamten Summer Season gelang es Vitality nur ein einziges Mal - gegen SK Gaming - eine Partie zu gewinnen und verabschiedet sich nun mit einem finalen Ergebnis von einem Sieg und acht Niederlagen in die Sommerpause. Bei einem derartigen Ergebnis ist es beinah vorprogrammiert, dass die Verantwortlichen entsprechend reagieren.

G2 überholt FNATIC, KOI wirft Astralis raus

Beim restlichen Teilnehmerfeld gabs es hingegen keine großen Überraschungen zu bestaunen. G2 konnte von einem Patzer FNATICs profitieren und sich dank eines Sieges über Team Heretics an die Tabellenspitze zu setzen. KOI, vormals Rogue, wiederum bezwang das nun ebenfalls ausgeschiedene Astralis deutlich und sicherte sich so den letzte Platz in der Gruppenphase. Diese findet, wie in der Spring-Ausgabe, in einem Double-Elemination-Bracket statt und bietet folgende Ansetzungen: