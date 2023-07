Basketball. Die Tragödie des stillen EM-Helden von München

Der 4. Juli 1993 war der größte Tag in der Geschichte des deutschen Basketballs. Der inzwischen tragisch früh verstorbene Christian Welp sorgte für den alles entscheidenden Moment.

Stattdessen täuscht er den Wurf nur an, spielt ab auf den links lauernden Center Christian Welp. Der versenkt das Dunking. Und auch den anschließenden Freiwurf. 71:70 für Deutschland, das DBB-Team ist Europameister und die Olympiahalle ein Tollhaus.

In der deutschen Basketball-Geschichte ist der Moment in so bleibender Erinnerung geblieben wie das Fußball-Wunder von Bern auf den Tag genau 39 Jahre zuvor. Umso geschockter waren Fans und Weggefährten vom plötzlichen Tod des EM-Helden Welp vor acht Jahren.