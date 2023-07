2. Bundesliga: Topspiel Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC LIVE im Free-TV auf SPORT1

Die Ansetzungen der 2. Bundesliga für den ersten und zweiten Spieltag stehen fest! SPORT1 überträgt die Topspiele am Samstag LIVE im Free-TV und im Stream. Der Auftakt hat es mit einem Hertha-Kracher gleich in sich, am 2. Spieltag folgt Schalke.

Die Live-Spiele der 2. Bundesliga im Free-TV auf SPORT1 im Überblick:

So präsentiert SPORT1 das Livespiel der 2. Bundesliga im Free-TV

In der Spielzeit 2023/24 überträgt Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 8:30 Uhr.