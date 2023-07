Biathlon-Ikone würdigt deutschen Förderer: "Keiner hat so wie er gedacht"

Ole Einar Björndalen ist auf dem Papier der erfolgreichste Biathlet aller Zeiten. Zu Beginn seiner Karriere hatte er jedoch große Probleme am Schießstand, weswegen er sich Hilfe bei deutschen Kollegen suchte.

Auch die Meisterschaft der Legende Björndalen ist nicht vom Himmel gefallen: Der 49-Jährige blickt in einem Interview zurück, dass er in jungen Jahren Hilfe in Anspruch nahm - von zwei deutschen Legenden des Sports.