Segeln: Herrmann startet auf der "Kaffee-Route"

Hochsee-Segler Boris Herrmann hat nach dem starken Abschluss des Ocean Race schon die nächste Aufgabe vor Augen: Der 42 Jahre alte Skipper wird ab Ende Oktober an der Zweihand-Regatta Transat Jacques Vabre teilnehmen. Bei dem als „The Coffee Route“ bekannten Rennen startet Herrmann gemeinsam mit dem Briten Will Harris auf der Malizia - Seaexplorer.

Herrmann und Harris hatten schon 2019 an dem Rennen teilgenommen und nach 14 Tagen und 22 Stunden auf See den zwölften Rang belegt. In diesem Jahr erfolgt der Start am 29. Oktober im französischen La Havre, Ziel ist Fort-de-France, die Hauptstadt der französischen Karibikinsel Martinique. Die Boote folgen in umgekehrter Richtung der Route, auf der Schiffe aus dem 18. und 19. Jahrhundert Kaffee aus Südamerika nach Le Havre gebracht hatten.