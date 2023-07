FC Bayern gibt Torhüter Liu Shaoziyang ab

Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird Torwarttalent Liu Shaoziyang für eine Saison an den österreichischen Zweitligisten SV Ried ausgeliehen. Der chinesische Schlussmann soll in Oberösterreich Spielpraxis sammeln und nach der anstehenden Saison wieder nach München zurückkehren.

Der 19-Jährige wechselte im Dezember 2021 von Bayerns Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns in den FCB-Nachwuchs und wurde mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. „Wir freuen uns sehr, dass wir von unserem Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns mit Liu Shaoziyang erstmals einen Spieler für den FC Bayern verpflichten konnten“, erklärte der damalige Vorstandschef Oliver Kahn in einer Pressemitteilung.