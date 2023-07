Jens Lehmann wehrt sich gegen Kettensägen-Vorwürfe - „Geschichte rufmörderisch ausgestaltet“

Jens Lehmann bezieht Stellung zu den schweren Vorwürfen, mit schwerem Gerät an einer Garage hantiert und einen Nachbarn bedroht zu haben. Der Ex-Fußball-Nationaltorhüter spricht gar von Rufmord.

Ex-Nationalspieler Jens Lehmann hat in der Affäre um eine vermeintliche Kettensägen-Attacke erneut Stellung bezogen und die gegen ihn im Raum stehenden schweren Vorwürfe abermals vehement zurückgewiesen.

„Mir haben Leute gesagt, so nach dem Motto: ‚Du hast den Nachbarn mit einer Kettensäge bedroht.‘ Und das ist ja völliger Quatsch“, sagte der frühere Torhüter des DFB-Teams Fußballnationalmannschaft in dem Podcast Immer die 3: „Das Einzige, was ich gemacht habe, auch auf Bitte des Nachbarn, war, dass ich im Frühjahr, Sommer immer mal wieder Hecken geschnitten habe. Auch Bäume teilweise, die ich für ihn da fällen sollte. Das ist der Hintergrund der Geschichte“